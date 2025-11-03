Англія

Норвезький бомбардир забив дубль у четвертому домашньому матчі поспіль та увійшов до історії Манчестер Сіті.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд продовжує демонструвати феноменальну результативність у чемпіонаті Англії.

У матчі 10-го туру АПЛ проти Борнмута (3:1) норвежець оформив дубль, завдяки чому повторив досягнення Луїса Суареса та Роббі Фаулера.

Це вже четверта поспіль домашня гра Голанда в Прем’єр-лізі, у якій він забиває щонайменше два голи. Раніше він відзначався дублями у зустрічах із Манчестер Юнайтед (3:0), Бернлі (5:1) та Евертоном (2:0).

Таким чином, Голанд став лише третім гравцем в історії АПЛ, кому вдалося забивати більше одного м’яча у чотирьох домашніх матчах поспіль.

Нагадаємо, Барселона зацікавлена у трансфері Голанда.