Італія

Форвард Мілана підсумував перемогу над Ромою та відзначив командний дух россонері.

Нападник Мілана Рафаел Леау прокоментував мінімальну перемогу своєї команди над Ромою (1:0) у матчі десятого туру Серії А. Португалець підкреслив, що головним чинником успіху стала згуртованість команди та віра в результат до фінального свистка.

"Я працюю на команду, адже це дуже складні поєдинки. Найголовніше — не індивідуальні якості, а командна гра. Ми ніколи не здаємося. Це продемонстрував і сейв Майка Меньяна з пенальті — він не опустив руки і підтримував наш бойовий настрій до самого кінця", — сказав Леау у коментарі для DAZN Italia.

Форвард також відзначив, що Мілан мав перевагу за кількістю створених моментів.

"Нам не змогли забити ні з гри, ні з пенальті, тож ми знали, що можемо продовжувати грати у своєму ритмі й перемогти. Вважаю, що ми створили більше моментів, ніж Рома. Ми пишаємося цією грою і трьома очками", — наголосив Леау.

Португалець додав, що готовий допомагати команді на будь-якій позиції в атаці.

"Я завжди готовий допомогти команді — незалежно від того, граю я центрфорварда, відтягнутого нападника, вінгера чи атакувального півзахисника", — підсумував Рафаел Леау.

