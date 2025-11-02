Іспанія

Каталонський клуб розглядає обмін норвежця на Дані Ольмо з доплатою.

Барселона проявляє інтерес до норвезького форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, повідомляє El Nacional.

За даними джерела, керівництво іспанського клубу розглядає варіант обміну 27-річного нападника на півзахисника Дані Ольмо з доплатою.

Варто зазначити, що Ольмо вже давно перебуває у сфері інтересів головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, проте наразі неясно, чи готовий англійський клуб розглядати таку пропозицію.

У сезоні 2025/26 Голанд провів 13 матчів за Манчестер Сіті, забив 17 голів і віддав одну результативну передачу. На рахунку Дані Ольмо — 10 ігор, один забитий м'яч та два асисти.