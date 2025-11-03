Німеччина

Мюнхенський клуб підсумував рік із рекордними доходами та зростанням прибутку на понад 11%.

Баварія оголосила фінансові підсумки сезону-2024/25, повідомивши про рекордний виторг у 978,3 мільйона євро.

Цей результат перевищив показники попереднього року на 2,8% і став найвищим у багаторічній історії клубу.

Операційний прибуток чемпіонів Німеччини зріс на 11,3% — до 187,8 мільйона євро, тоді як прибуток до оподаткування сягнув 42,5 мільйона євро. Після сплати податків чистий прибуток становив 27,1 мільйона євро.

Наразі Баварія є беззаперечним лідером Бундесліги. Команда Компані має 27 очок після дев'яти турів.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме в берлінського Уніона, тоді як посеред тижня поїде до французького Парі Сен-Жермен на матч Ліги чемпіонів УЄФА.