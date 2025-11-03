Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 2 листопада 2025 року.

У домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар обіграв київське Динамо в Класичному.

Арда Туран не став суттєво змінювати тактичний малюнок після першого матчу, тому "гірники" активно тиснули на суперників від початку гри. І цього разу таки забили швидкий м’яч.

У подальшому Динамо прагнуло відігратись, але в підсумку незадовго до того, як забило, пропустило вдруге, що ще більше ускладнило завдання.

І зрештою порятунку в команди Олександра Шовковського так і не вийшло, а Кабаєв наприкінці компенсованого часу ефективним ударом добив чемпіонів України.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Динамо Київ у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Шахтар — Динамо Київ 3:1

Голи: Егіналду, 3, Невертон, 54, Кабаєв, 90+4 (авт.) — Буяльський, 56

Шахтар: Різник — Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Бондар, 67), Очеретько, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва (Ізакі, 75), Егіналду (Мейрелліш, 75), Невертон (Вінісіус, 67).

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Тимчик, 75), Попов, Тіаре, Вівчаренко (Михавко, 75) — Піхальонок (Шапаренко, 85), Бражко, Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко, Шола (Герреро, 61).

Попередження: Марлон Гомес, Невертон — Тіаре