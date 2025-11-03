Англія

Англієць повторив досягнення Букайо Сака та встановив клубний рекорд серед гравців Ман Сіті.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден досяг знакового рубежу у своїй кар’єрі. У матчі 10-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Борнмута 25-річний англієць провів свою 200-ту гру в чемпіонаті Англії.

Таким чином, Фоден став лише другим футболістом, народженим у 2000 році або пізніше, кому вдалося подолати цю позначку. Першим гравцем, який досяг 200 матчів в АПЛ, був Букайо Сака з Арсеналу.

Крім того, хавбек встановив новий рекорд Манчестер Сіті — він став наймолодшим футболістом в історії клубу, який провів 200 поєдинків у Прем’єр-лізі. На момент досягнення цієї цифри Фодену виповнилося 25 років і 158 днів.

Попередній рекорд належав колишньому гравцю Манчестер Сіті Рахіму Стерлінгу, який провів свій 200-й матч за клуб у віці 26 років і 284 днів.