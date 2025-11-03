Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 2 листопада 2025 року.
Манчестер Сіті - Борнмут, Getty Images
03 листопада 2025, 11:20
Манчестер Сіті у матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Борнмут (3:1).
Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок на 17 хвилині зусиллями Ерлінга Голанда, проте за вісім хвилин Тайлер Адамс зрівняв цифри на табло.
На 33 хвилині Голанд оформив дубль, знову вивівши "містян" вперед, а в середині другого тайму Ніко О'Райлі зміцнив перевагу господарів поля.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Борнмут у рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Манчестер Сіті — Борнмут 3:1
Голи: Голанд, 17, 33, О'Райлі, 60 - Адамс, 25.
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Гонсалес, Діаш, Гвардіол — Сілва (Аїт-Нурі, 90), О'Райлі, Фоден (Родрі, 90) — Шеркі (Рейндерс, 73), Голанд (Мармуш, 82), Доку (Савіньйо, 73).
Борнмут: Петрович — Хіменес, Сенесі, Солер, Трюффер — Скотт (Крісті, 73), Адамс, Брукс (Еванілсон, 62) — Таверньє, Крупі (Клюйверт, 62), Семеньйо.
Попередження: Доннарумма, Фоден — Трюффер, Клюйверт.