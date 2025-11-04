Англія

Експівзахисник Барселони допоможе команді після зміни тренера та невдалого старту сезону.

Експівзахисник Барселони Оріоль Ромеу погодив своє повернення до Саутгемптона на правах вільного агента.

34-річний опорний хавбек незабаром пройде медичний огляд, після чого підпише контракт до 30 червня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон.

Ромеу став вільним агентом у вересні, розірвавши контракт із Барселоною. У сезоні-2023/24 він виступав за каталонців, а минулу кампанію-2024/25 провів в оренді у Жироні.

Найбільший період кар’єри (2015–2022) Ромеу провів саме у Саутгемптоні, провівши за команду 256 матчів у всіх турнірах, забивши вісім голів і оформивши сім асистів.

Саутгемптон невдало стартував у Чемпіоншипі, займаючи наразі 17-й рядок турнірної таблиці. У неділю клуб звільнив головного тренера Вілла Стілла.