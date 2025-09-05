33-річний півзахисник став вільним агентом.
Оріоль Ромеу, getty images
05 вересня 2025, 16:22
Каталонська Барселона офіційно оголосила про розірвання контракту з опорним півзахисником Оріолем Ромеу. 33-річний футболіст отримав статус вільного агента.
За інформацією іспанських ЗМІ, звільнення Ромеу дозволить "блаугранас" зареєструвати лівого захисника Жерара Мартіна на сезон-2025/26. Це рішення є частиною оптимізації зарплатної відомості клубу перед новим сезоном.
Ромеу є вихованцем Еспаньйолу, але з 2004 по 2011 рік перебував у академії Барселони. Після тривалого періоду в інших клубах, зокрема в Челсі, Саутгемптоні та Жироні, у 2023 році він повернувся на Камп Ноу. Проте закріпитися в основному складі каталонців не зміг.
Минулого сезону півзахисник виступав на правах оренди за Жирону, де провів 31 матч і отримав 7 жовтих карток.