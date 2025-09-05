Іспанія

33-річний півзахисник став вільним агентом.

Каталонська Барселона офіційно оголосила про розірвання контракту з опорним півзахисником Оріолем Ромеу. 33-річний футболіст отримав статус вільного агента.

За інформацією іспанських ЗМІ, звільнення Ромеу дозволить "блаугранас" зареєструвати лівого захисника Жерара Мартіна на сезон-2025/26. Це рішення є частиною оптимізації зарплатної відомості клубу перед новим сезоном.

Ромеу є вихованцем Еспаньйолу, але з 2004 по 2011 рік перебував у академії Барселони. Після тривалого періоду в інших клубах, зокрема в Челсі, Саутгемптоні та Жироні, у 2023 році він повернувся на Камп Ноу. Проте закріпитися в основному складі каталонців не зміг.

Минулого сезону півзахисник виступав на правах оренди за Жирону, де провів 31 матч і отримав 7 жовтих карток.