Англія

Для еквадорського хавбека це друга нагорода у сезоні.

Півзахисника Челсі Мойзеса Кайседо визнали найкращим гравцем тижня за підсумками минулого десятого туру англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Для 24-річного еквадорця це була вже друга нагорода у сезоні після перемоги у голосуванні за підсумками сьомого туру.

У боротьбі за нагороду Кайседо набрав 30% голосів, що допомогло йому випередити нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда (23%), а також Деклана Райса, Фредді Поттса, Домініка Собаслаї, Дієго Гомеса, Райана Сессеньона та Джефферсона Лерму.

У матчі проти Тоттенгема (1:0), Кайседо здійснив два відбори, зробив чотири перехоплення, а також сім підбирань м'яча, причому два з них відбулися в одній послідовності, коли він позбавив м'яча Джеда Спенса та Міккі ван де Вена, після чого віддав пас Жоау Педру, який і забив переможний м`яч.

A dominant midfield display 💪



You voted @ChelseaFC's Moises Caicedo as Player of the Matchweek, he's the first this season to win it twice! pic.twitter.com/RU8XyVKE8o — Premier League (@premierleague) November 5, 2025

У нинішньому сезоні Кайседо провів 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.