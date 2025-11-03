Португалія

Англійські гранди можуть поборотися за іспанського нападника, контракт якого з португальським клубом діє до 2029 року.

Нападник Порту Саму Агехова привернув увагу одразу двох клубів англійської Прем’єр-ліги — Челсі та Тоттенгема. Обидві команди розглядають 20-річного іспанця як перспективне підсилення атакувальної лінії.

Влітку 2024 року Челсі вже був близький до підписання форварда приблизно за 35 мільйонів фунтів, однак угода зірвалася через травму щиколотки, яка не дозволила гравцю пройти медичне обстеження. Тепер лондонці знову готові повернутися до переговорів, але конкуренцію їм складуть шпори.

Контракт гравця з Порту розрахований до літа 2029 року і містить опцію викупу в розмірі 100 мільйонів євро. Водночас президент клубу Андре Віллаш-Боаш, за інформацією Correio da Manha, готовий розглянути пропозиції близько 80 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Челсі може випередити Реал у боротьбі за Упамекано.