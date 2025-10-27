Іспанія

Англієць провів блискучий матч.

В рамках десятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал переміг каталонську Барселону (2:1) завдяки двом результативним діям Джуда Беллінгема.

Таким чином, 22-річний англієць встановив новий клубний рекорд, ставши наймолодшим гравцем XXI століття, якому вдалося забити гол та віддати результативну передачу в матчі з Барселоною.

У вчорашньому "Ель Клісіко" Беллінгем відзначився голом та асистом у віці 22 років та 119 днів. До цього рекорд належав Вінісіусу Жуніору, який відзначився аналогічними діями в матчі Кубка Іспанії з Барселоною у квітні 2023 року — 22 роки та 267 днів.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе став третім найрезультативнішим гравцем проти Барселони у XXI столітті.