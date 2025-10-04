Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англієць поки не готовий грати за національну збірну.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився про відсутність у заявці команди на жовтневі міжнародні матчі півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема. Цитує німецького фахівця The Mirror.

"Ні для кого немає 100% гарантій. Ми будуємо найкращу команду.

Він особливий гравець, а для особливих гравців завжди можуть бути особливі правила, я це розумію. Але на цьому зборі ми вирішили дотримуватися простого рішення запросити ту ж команду, що й у вересні. Це стосувалося і Джуда. Він заслуговує на те, щоб завжди бути в збірній.

Думаю, є ще один фактор: він поки не повністю увійшов у ігровий тонус в Реалі.

Слухайте, чи вважаю я, що наша команда сильніша з Джудом? Так. Він один з найкращих півзахисників світу? Так. Але я ж казав минулого разу, коли він був травмований: що ми будемо робити, якщо такий гравець, як Джуд, отримає травму перед чемпіонатом світу? Нам тоді скасовувати матчі? Нам що, не їхати? Це командний вид спорту", – сказав Тухель.

Зазначимо, що Англія зіграє товариську гру з Вельсом (9 жовтня) та відбіркову проти Латвії (14 жовтня).