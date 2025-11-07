Англія

Форвард Ліверпуля повернувся до тренувань із командою, але для відновлення форми потрібен час.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот розповів про стан нападника Александера Ісака після травми. За словами наставника, футболіст уже працює разом із командою, однак йому необхідно поступово набирати форму.

"Він знову тренується з командою, але після трьох тижнів реабілітації неможливо одразу повернутися на колишній рівень", — зазначив Слот.

Тренер підкреслив важливість правильного підходу до процесу відновлення:

"Наша медична служба виконала чудову роботу, але ігрову практику нічим не заміниш. Йому потрібен час".

Ісак пропустив кілька матчів через пошкодження та поки що не готовий до повноцінного навантаження. Клуб планує вводити його в матчевий ритм поступово, без ризику рецидиву.

Раніше Романо спростував чутки про трансфер ван Дейка до Реала.