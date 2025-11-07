Італія

Джан П’єро Гасперіні продовжує підтверджувати свій статус одного з найкращих тактиків Італії.

Ліга Серії А оголосила лауреатів індивідуальних нагород за жовтень.

Найкращим тренером місяця став Джан П’єро Ґасперіні, який нині очолює Рому.

Під керівництвом Ґасперіні “джалороссі” провели насичений місяць — чотири матчі Серії А, з яких три завершилися перемогами. Такий результат дозволив римлянам повернутися у верхню частину турнірної таблиці та знову претендувати на місця у єврокубках.

“Розпочинати сезон у новому клубі з амбітними цілями ніколи не просто, але Джан П’єро Ґасперіні вкотре доводить, що є тренером-переможцем”, — зазначив генеральний директор Lega Serie A Луїджі Де Сьєрво.

“Після чудових років з Аталантою він уже зробив Рому командою зі своїм почерком — агресивною, динамічною і впізнаваною по всій Європі”.

У жовтні Гасперіні вибудував атакувальну гру Роми, яка демонструє стабільність і результат. За це фахівець отримав нагороду “Тренер місяця Серії А”, присуджену на основі голосування спортивних медіа.