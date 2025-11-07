Іспанія

Голландський захисник Ліверпуля не планував відхід.

Футбольний інсайдер Фабріціо Романо прокоментував чутки про нібито бажання нідерландського захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка перейти до Реала Мадрид.

"В іспанських ЗМІ пишуть, що ван Дейк хотів приєднатися до "вершкових" як вільний агент минулого літа. Але я знаю, що він ніколи не планував відхід з Ліверпуля. Вірджил вважає себе важливою частиною проєкту "червоних" і завжди був зацікавлений у новому контракті з клубом", — заявив Романо.

34-річний захисник виступає за мерсисайдський колектив з січня 2018 року. Термін чинної трудової угоди між гравцем і клубом закінчується в кінці сезону-2026/27.

