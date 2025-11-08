Англія

Форвард Манчестер Сіті забив 13 голів у 10 матчах АПЛ та стверджує, що фізично і ментально перебуває на піку готовності.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд поділився враженнями від свого старту сезону та заявив, що нині демонструє найвищий рівень у своїй кар’єрі. Норвезький бомбардир уже має 13 голів у 10 поєдинках чемпіонату Англії.

Голанд розповів, що ключовим для нього стало поєднання правильної підготовки та відновлення:

"Гарний початок сезону, і я почуваюся дуже добре. Відчуваю, що це моя найкраща версія. Ще ніколи не почував себе настільки добре", – зазначив форвард.

Він також додав, що стабільність на найвищому рівні тримається на деталях:

"Щоб залишатися у формі, потрібно зберігати правильне настроювання, добре відновлюватися, правильно харчуватися. Головне – підтримувати баланс. Важливо підтримувати рівень енергії, мотивацію та робити те, що корисне для тіла та мозку", — підсумував норвежець.

Цього сезону Ерілнг Голанд відіграв за Ман Сіті 18 матчів, забив 21 гол та віддав 2 результативні передачі.

