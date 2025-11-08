Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Тоттенгем прийматиме Манчестер Юнайтед.

Поєдинок відбудеться в суботу, 8 листопада, на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 14:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед можна поставити з коефіцієнтом 2.54, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.91.

Коефіцієнтом 1.96 оцінена ймовірність перемоги Манчестер Юнайтед в один гол або нічиєї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.05.

Слідкуйте за матчем Тоттенгем — Манчестер Юнайтед на Football.ua.