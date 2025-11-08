Англія

Наставник Манчестер Сіті планує присвятити час родині, подорожам і навіть освоїти кухню.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думками про те, що хотів би робити після того, як завершить роботу у футболі. Незабаром іспанський наставник проведе 1000-й матч у своїй тренерській кар'єрі — це відбудеться у зустрічі 11-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

За словами Гвардіоли, після інтенсивних років у професії він хотів би переключитися на інші інтереси та повернути баланс у житті:

"Хочу розпочати готувати. Ресторанів не буде… Хочу вивчати французьку, так-так. Більше часу проводити з дітьми, бо зараз не вдається приділяти достатньої уваги. Більше часу проводити з сім'єю, сестрами та братами, рідко з ними бачуся. І мандрувати".

Іспанець зізнався, що хоче надолужити втрачені можливості:

"Багато всього, що я не зробив, обов'язково це зроблю! Тисячі, мільйони місць, які я не відвідав, але які хочу відвідати; виставки, концерти чи просто сидіти вдома без діла – це справді чудово. Може, з цього й почнемо непогано, правда? Стільки всього потрібно зробити", — сказав Пеп.

