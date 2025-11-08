Француз вдячний "зебрам".
Зінедін Зідан, getty images
08 листопада 2025, 14:56
Легенда світового футболу Зінедін Зідан висловився про свою колишню команду туринський Ювентус. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.
"Ювентус назавжди в моєму серці, він знову стане великим. Спочатку мені було важко, тому що я не звик до ритму тренувань і навантажень. Але поступово мій талант проявився, в тому числі завдяки зміні підходу.
Ювентус вчить тебе, що потрібно перемагати за будь-яку ціну. У Франції, якщо ти програвав матч, нічого не відбувалося, а в Італії все по-іншому", – сказав Зідан.
Нагадаємо, Зінедін Зідан грав у складі Ювентуса з 1996 по 2001 рр. За цей час він провів 212 матчів, забив 31 гол та віддав 54 результативні передачі.