Італія

Француз вдячний "зебрам".

Легенда світового футболу Зінедін Зідан висловився про свою колишню команду туринський Ювентус. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Ювентус назавжди в моєму серці, він знову стане великим. Спочатку мені було важко, тому що я не звик до ритму тренувань і навантажень. Але поступово мій талант проявився, в тому числі завдяки зміні підходу.

Ювентус вчить тебе, що потрібно перемагати за будь-яку ціну. У Франції, якщо ти програвав матч, нічого не відбувалося, а в Італії все по-іншому", – сказав Зідан.

Нагадаємо, Зінедін Зідан грав у складі Ювентуса з 1996 по 2001 рр. За цей час він провів 212 матчів, забив 31 гол та віддав 54 результативні передачі.