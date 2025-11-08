Англія

Господарі вирвали нічию на останніх хвилинах компенсованого часу, матч завершився результативною нічийною грою.

У 11 турі чемпіонату Англії Сандерленд на власному полі приймав лондонський Арсенал. Поєдинок видався бойовим і завершився з рахунком 2:2, при цьому господарі зрівняли рахунок вже у доданий арбітром час.

Сандерленд зумів відзначитися зусиллями Деніела Балларда та Браяна Броббі, тоді як Арсенал відповів голами Букайо Сака і Леандро Троссара. Лондонці тримали перевагу до завершення основного часу, але втратили два очки на останніх секундах гри.

Попри нічию, Арсенал продовжує утримувати перше місце у турнірній таблиці з 26 очками. Сандерленд після здобутого результату має 19 балів і розташовується на третій позиції.

Сандерленд — Арсенал 2:2

Голи: Баллард, 36, Броббі, 90+4 - Сака, 54, Троссар, 74

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Баллард, Гертрейда (Маєнда, 87), Мандава — Траоре (Тальбі, 64), Джака, Садікі, Ле Фе (Адінгра, 64) — Іcідор (Броббі, 63)

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі — Езе (Москера, 88), Субіменді, Райс — Сака, Меріно, Троссар

Попередження: Джака, Мандава — Субіменді