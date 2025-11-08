Італія

Команди провели обережний матч, у якому так і не знайшлося місця результативним моментам.

У матчі 11 туру Серії A Ювентус на домашній арені приймав Торіно. Туринське дербі цього разу не подарувало глядачам забитих м’ячів — зустріч завершилася нульовою нічиєю.

Обидві команди діяли стримано і переважно зосередилися на обороні. Гольових моментів було небагато, а воротарі зуміли втримати свої ворота "сухими".

Після цієї гри Ювентус має 19 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії A. Торіно, набравши 14 балів, залишається на 11 позиції.

Ювентус — Торіно 0:0

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Ругані (Гатті, 46), Копмейнерс — Маккенні, Локателлі (Аджич, 86), Тюрам, Камб'язо — Консейсан (Жегрова, 64), Їлдиз (Опенда, 84) — Влахович (Девід, 64)

Торіно: Палеарі — Ісмайлі (Тамез, 88), Маріпан, Коко — Педерсен, Ілич (Асллані, 46), Казадеї, Влашич (Анжорін, 79), Лазаро — Нгонге (Адамс, 46), Сімеоне (Сапата, 79)

Попередження: Асллані