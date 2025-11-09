Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 8 листопада 2025 року.

В одному з головних матчів 11-го туру англійської Прем’єр-ліги Сандерленд на останніх секундах вирвав нічию проти Арсеналу — 2:2.

Поєдинок на Стедіум оф Лайт вийшов справжнім трилером. Господарі відкрили рахунок у першому таймі після точного та потужного удару Балларда, але після перерви лондонці перехопили ініціативу — Сака зрівняв рахунок, а Троссар вивів “канонірів” уперед вражаючим ударом з-меж штрафного майданчика.

Здавалося, що команда Мікеля Артети доведе справу до перемоги, однак у компенсований час Браян Броббі врятував “чорних котів” кульбітним ударом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сандерленд — Арсенал у рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Сандерленд — Арсенал 2:2

Голи: Баллард, 36, Броббі, 90+4 - Сака, 54, Троссар, 74

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Баллард, Гертрейда (Маєнда, 87), Мандава — Траоре (Тальбі, 64), Джака, Садікі, Ле Фе (Адінгра, 64) — Іcідор (Броббі, 63)

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі — Езе (Москера, 88), Субіменді, Райс — Сака, Меріно, Троссар

Попередження: Джака, Мандава — Субіменді