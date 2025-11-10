Англія

Форвард Тоттенхема пропустить матчі збірної Франції проти України та Азербайджану.

Нападник Тоттенгема Рандаль Коло Муані отримав перелом щелепи у матчі 11-го туру Прем’єр-ліги проти Манчестер Юнайтед, який завершився з рахунком 2:2.

На старті другого тайму француз зіткнувся з оборонцем гостей Гаррі Магвайром, після чого не зміг продовжити гру і був замінений на 46-й хвилині.

Спочатку медичний штаб лондонців оцінював пошкодження як незначне, однак подальше обстеження виявило перелом, що потребуватиме періоду відновлення.

Через травму Коло Муані не допоможе збірній Франції у найближчих матчах відбору до чемпіонату світу 2026 року. Команда Дідьє Дешама зіграє проти України та Азербайджану без одного зі своїх основних форвардів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед.