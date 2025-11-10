Іспанія

Завершився останній матч 12-го туру чемпіонату Іспанії.

В рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги Сельта у Віго приймала каталонську Барселону.

На 10-й хвилині нападник Барселони Роберт Левандовський відкрив рахунок ударом з пенальті. В наступній атаці захисник Сельти Серхіо Каррейра відновив паритет. Наприкінці першого тайму поляк оформив дубль з передачі Маркуса Рашфорда. Втім, ще до перерви форвард господарів Борха Іглесіас знову зрівняв рахунок. Однак, в компенсований до першої половини час, свій гол забив вінгер "синьо-гранатових" Ламін Ямаль.

У другому таймі Левандовскі оформив хет-трик. Гольовою передачею знову відзначився Рашфорд.

Барселона піднялася на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії і скоротила відставання від лідируючого мадридського Реала до трьох очок.

Сельта — Барселона 2:4

Голи: Каррейра, 12, Іглесіас, 43 - Левандовські, 10 (пен), 38, 74, Ямаль, 45+4

Сельта: Раду — Фернандес, Старфельт, Алонсо — Мінгеса (Родрігес, 46), Сотело, Моріба, Каррейра — Жутгла (Сарагоса, 58), Іглесіас (Аспас, 70), Дуран

Барселона: Щесни — Гарсія, Араухо, Кубарсі, Бальде — де Йонг, Касадо, Лопес — Ямаль (Берналь, 90+7), Левандовські, Рашфорд (Торрес, 88)

Попередження: Кубарсі, де Йонг, Рашфорд, Левандовські

Вилучення: де Йонг, 90+4