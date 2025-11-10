Німеччина

Команда опустилася на 14-те місце, тимчасово керуватиме тренер U-19 Даніель Бауер.

Вольфсбург офіційно розпрощався з головним тренером Паулем Сімонісом. Разом із ним клуб залишили троє асистентів. Рішення ухвалено після трьох поразок поспіль, включно з вильотом із Кубка Німеччини.

Після десяти турів Бундесліги команда перебуває лише на 14-й позиції. Сімоніс, 40-річний фахівець із Нідерландів, очолив Вольфсбург у червні, підписавши контракт на два роки. Раніше він працював із Гоу Ехед Іглс.

Тимчасовим виконувачем обов’язків головного тренера призначено наставника юнацької команди U-19 Даніеля Бауера. Йому доручено стабілізувати ситуацію, поки клуб шукатиме нового керманича.

На вихідних "вовки" поступились Вердеру в чемпіонаті Німеччини.