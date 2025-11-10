Англія

"Червоні" незадоволені суддівством на "Етіхаді".

Ліверпуль звернувся до PGMOL (організація, яка відповідає за управління та підготовку професійних футбольних арбітрів Англії) через скасування голу ван Дейка в матчі 11-го туру АПЛ з Манчестер Сіті (0:3).

"Ліверпуль вважає, що формулювання правила є чітким і що не було жодного критерію, необхідного для скасування голу, тому забитий м'яч слід було залишити в силі.

У PGMOL заявили щодо голу, що Робертсон "вчиняв очевидні дії прямо перед воротарем". Однак представники Ліверпуля, уважно вивчивши всі доступні відеозаписи з різних ракурсів, заперечують, що огляд Джанлуїджі Доннарумми був якимось чином обмежений присутністю Ендрю, оскільки той явно перебував поза його полем зору.

При цьому арбітр ВАР Майкл Олівер не порадив Крісу Кавана (арбітр в полі — прим.) вивчити повтор, щоб суддя на полі міг сам прийняти рішення. У Ліверпулі вважають, що система "стримувань і противаг", яка є основою роботи ВАР, не була реалізована в цьому епізоді. У клубі також вважають, що вердикт міг бути іншим", — йдеться в заяві The Athletic.

Зазначимо, що гол ван Дейка був скасований за рахунку 1:0 на користь Ман Сіті.

