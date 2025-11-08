Англія

Клуб задоволений виступами угорця та прагне продовжити співпрацю на тривалий термін.

Ліверпуль розпочав переговори щодо продовження контракту з атакуючим півзахисником Домініком Собослаї. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мерсісайдський клуб надзвичайно задоволений грою угорського футболіста, який демонструє стабільні виступи з моменту переходу з РБ Лейпциг у 2023 році.

Собослаї вважають одним із ключових гравців середньої лінії мерсісайдців, тому керівництво клубу прагне гарантувати його майбутнє на Енфілді.

Як раніше повідомлялося, Ліверпуль планує запропонувати 25-річному Домініку нову довгострокову угоду, яка може бути розрахована до 2030 або навіть 2031 року. Нинішній контракт Собослаї чинний до літа 2028-го.

Паралельно клуб готує переговори і з Раяном Гравенберхом, який також може отримати оновлену угоду у найближчі місяці.