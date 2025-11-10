Англія

Черговий великий вихідний трансфер з Брайтона?

Англійський Ліверпуль має намір оформити трансфер півзахисника Брайтона Янкуба Мінте. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" готове заплатити за 21-річного гамбійського вінгера 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Зазначається, що в Ліверпулі розглядають Мінте, як заміну для вікового Мохамеда Салаха.

Чинна трудова угода гравця з "чайками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Янкуба Мінте відіграв за Брайтон 12 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що саудівські клуби пропонують Салаху контракт з зарплатнею 150 мільйонів фунтів на рік.