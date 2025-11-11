Англія

Капітан Ліверпуля пояснив, чому команді наразі важко зосереджуватися на турнірних позиціях.

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк розповів, чому не приділяє уваги турнірній таблиці АПЛ у поточному сезоні.

"Коли ти програєш так багато зустрічей, скільки ми програли, я не думаю, що є сенс дивитися в турнірну таблицю", — підкреслив Ван Дейк.

На цей момент Ліверпуль має 18 очок і займає восьме місце у чемпіонаті Англії. В останньому турі мерсисайдці поступились Манчестер Сіті на Етіхаді з рахунком 0:3.

