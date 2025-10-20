Англія

Манчестер Юнайтед готує серйозне підсилення центру поля в січневе трансферне вікно — головним кандидатом став хавбек Спортінга Мортен Юльманн.

Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно планує здійснити трансфер на підсилення центру півзахисту.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім, відомий своїм динамічним стилем зі ставкою на високий пресинг, розглядає середню лінію як ключову зону для посилення команди, яка прагне повернути собі статус серед еліти АПЛ.

Як повідомляє TEAMtalk, головним пріоритетом є 26-річний данський півзахисник Спортінга Мортен Юльманн — футболіст, якого Аморім “абсолютно обожнює” ще з часів роботи в Лісабоні. Манчестер Юнайтед сподівається придбати його приблизно за 50 млн фунтів стерлінгів, попри те, що сума викупу становить 70 млн.

Окрім Юльманна, у шортлисті манчестерського клубу ще четверо кандидатів:

▪️Адам Вортон із Крістал Пелес — 21-річний англієць, якого порівнюють із Декланом Райсом;

▪️Карлос Балеба з Брайтона — 21-річний камерунський хавбек, трансфер якого оцінюється майже у 100 млн фунтів стерлінгів;

▪️Джоб Беллінгем із Боруссії Дортмунд — 20-річний англієць може повернутися до Англії в оренду, щоб отримати більше ігрового часу перед ЧС-2026;

▪️Віктор Фрогольдт із Порту — 19-річний данець, який вражає у Лізі чемпіонів і перебуває під пильною увагою скаутів.

Аморім прагне сформувати центр поля, який поєднуватиме фізичну міць, інтелект і креативність. Утім, обмеження фінансового фейр-плей та завищені ціни на гравців у січні можуть ускладнити реалізацію амбітних планів Манчестер Юнайтед.