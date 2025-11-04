Ліга чемпіонів

Марокканець не зміг самотужки покинути поле.

У доданий час першого тайму Ашраф Хакімі у свій день народження отримав дуже важку травму.

Захисник відібрав м’яч у вінгера мюнхенців Діаса та покотив його собі вперед, однак колумбієць ззаду стрибнув у підкат. Другий номер парижан із криками впав на газон.

Спочатку арбітр показав жовту картку, але після перегляду ВАР вказав на пряму червону. Луїс Діас, забивши два м’ячі, з героя перетворився на антигероя.

Хакімі з допомогою лікарів парижан зі сльозами на очах залишив поле, а замість нього вийшов Сенні Маюлю.