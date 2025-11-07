Іспанія

Іспанський гранд розглядає англійського півзахисника як потенційне підсилення середньої лінії.

Мадридський Реал розглядає можливість підписання півзахисника Арсенала Деклана Райса, повідомляє Fichajes.net. Іспанський гранд уважно стежить за лідером лондонців, який продовжує демонструвати стабільно високий рівень гри в АПЛ.

Як стверджує джерело, "каноніри" не мають наміру розлучатися з одним із ключових футболістів, однак готові вести перемовини лише у випадку надзвичайно вигідної пропозиції. Вартість, яку встановив клуб, складає близько 150 мільйонів євро — сума, яка підкреслює важливість гравця для команди Мікеля Артети.

Цього сезону Райс відіграв 16 матчів, забив два голи та віддав п’ять результативних передач, залишаючись одним із найефективніших центральних півзахисників чемпіонату.

Згідно з даними Transfermarkt, його поточна ринкова ціна становить 120 мільйонів євро, що робить англійця одним із найдорожчих гравців світу на своїй позиції.

Інтерес Реала до нових варіантів у центр поля може бути пов’язаний із кадровими втратами — раніше повідомлялося, що один із основних футболістів мадридців вибув через травму приблизно на три тижні.