Іспанський гранд розглядає англійського півзахисника як потенційне підсилення середньої лінії.
Деклан Райс, GETTY IMAGES
07 листопада 2025, 15:36
Мадридський Реал розглядає можливість підписання півзахисника Арсенала Деклана Райса, повідомляє Fichajes.net. Іспанський гранд уважно стежить за лідером лондонців, який продовжує демонструвати стабільно високий рівень гри в АПЛ.
Як стверджує джерело, "каноніри" не мають наміру розлучатися з одним із ключових футболістів, однак готові вести перемовини лише у випадку надзвичайно вигідної пропозиції. Вартість, яку встановив клуб, складає близько 150 мільйонів євро — сума, яка підкреслює важливість гравця для команди Мікеля Артети.
Цього сезону Райс відіграв 16 матчів, забив два голи та віддав п’ять результативних передач, залишаючись одним із найефективніших центральних півзахисників чемпіонату.
Згідно з даними Transfermarkt, його поточна ринкова ціна становить 120 мільйонів євро, що робить англійця одним із найдорожчих гравців світу на своїй позиції.
Інтерес Реала до нових варіантів у центр поля може бути пов’язаний із кадровими втратами — раніше повідомлялося, що один із основних футболістів мадридців вибув через травму приблизно на три тижні.