Англія

Лондонський клуб стежить за 17-річним універсальним півзахисником Феліпе де Морайсом.

Лондонський Челсі зацікавився підписанням 17-річного бразильського атакувального півзахисника Феліпе де Морайса, повідомляє Chelsea Chronicle.

Скаути англійського клубу високо оцінюють потенціал футболіста, який здатний діяти в центрі півзахисту, а також на обох флангах атаки.

Юного гравця вже порівнюють із легендарним Кака, одним із найяскравіших бразильських хавбеків свого покоління та чемпіоном світу. Де Морайс є вихованцем Крузейро та встиг привернути увагу європейських клубів завдяки своїм виступам за юнацькі збірні.

У 2025 році він допоміг юнацькій збірній Бразилії виграти чемпіонат Південної Америки, а нині представляє країну на юнацькому чемпіонаті світу.

