Габонський форвард зізнався, що трансфер на Стемфорд Брідж став найнижчою точкою його кар'єри, а поштовхом стало особисті проблеми в Барселоні.

Нападник П'єр-Емерік Обамеянг відверто назвав свій перехід до Челсі у 2022 році "й****ою великою помилкою". В інтерв'ю Canal+, 36-річний ветеран, який зараз успішно виступає за Марсель, розповів про катастрофічний період у лондонському клубі.

Обамеянг перейшов до Челсі з Барселони для возз'єднання з Томасом Тухелем, під керівництвом якого він грав у Боруссії Дортмунд. Однак німецького тренера звільнили лише за шість днів після трансферу.

"У той час у мене був поганий період у Барселоні. Мій будинок пограбували. Також Барсі потрібно було продати гравця — мене або Мемфіса Депая, — пояснив Обамеянг. — Єдиним варіантом на столі був Челсі. Тож я сказав: "Добре, заради моєї родини я поїду, навіть якщо це Челсі..." — наголосив нападник.

Форвард сподівався, що його перехід буде схожим на успішний трансфер Олів'є Жіру з Арсеналу до Челсі але швидко зрозумів, що для нього все буде інакше.

Період Обамеянга в Челсі виявився провальним: він забив лише три голи у 21 матчі. За нового тренера Грема Поттера він втратив місце в складі, а в лютому його навіть виключили із заявки команди на плей-оф Ліги Чемпіонів.

Влітку 2023 року він безкоштовно перейшов до Марселя, де одразу віднайшов свою форму, забивши 30 голів у першому ж сезоні та встановивши новий рекорд результативності в Лізі Європи.