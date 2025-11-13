Англія

Півзахисник зізнався, що надмірне вживання алкоголю створювало йому проблеми в лондонському клубі.

Півзахисник Астон Вілли Росс Барклі поділився відвертими спогадами про свій складний період у Челсі, зокрема про проблеми з дисципліною та вживанням алкоголю.

В інтерв'ю виданню The Athletic, Барклі розповів, що в молодості боровся з тиском та невпевненістю, що іноді призводило до інцидентів поза футбольним полем.

"Кілька разів я виходив кудись, випивав забагато, потім робив речі, про які шкодую", — зізнався гравець.

Барклі пригадав конкретний випадок, коли він пішов випити в неділю в Ліверпулі, хоча вже в середу на команду чекала гра. Відео з вечірки потрапило в пресу. Тодішній менеджер Челсі Френк Лемпард жорстко відреагував на порушення режиму.

"У нас був виїзний матч у Франції проти Лілля. Лемпард був тренером, — згадує Барклі. — Покарання полягало в тому, що я поїхав з командою, але мене не було навіть на лаві запасних. Я мусив дивитися гру з автобуса команди. Це було важко прийняти".

Лемпард також публічно критикував гравця за брак професіоналізму в іншому епізоді, коли Барклі, будучи травмованим, танцював в нічному клубі в Дубаї.

Зараз, у віці 31 року, Барклі, який став батьком та повернувся до Астон Вілли, дивиться на ті події по-іншому. Він повідомив, що не вживає алкоголь з літа і планує дотримуватися цього до кінця кар'єри, оскільки хоче уникнути ситуацій, в які більше не хоче потрапляти.