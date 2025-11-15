Англія

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився тривожними новинами щодо фізичного стану нападника Ліверпуля Александера Ісака.

За словами Поттера, форвард мерсисайдців, досі не набрав оптимальних кондицій.

Ісак, який нещодавно відновився після травми паху, прибув до табору національної команди для участі у матчах кваліфікації до Чемпіонату світу. Однак Поттер чітко дав зрозуміти, що 26-річний гравець не готовий до повних навантажень.

"Він не готовий грати два матчі по 90 хвилин за чотири дні", — заявив Поттер на пресконференції.

Як повідомляє Goal, тренер збірної підтвердив, що Ісак не вийде у стартовому складі на гру проти Швейцарії та, ймовірно, зможе допомогти команді лише з лави запасних.

Це стало продовженням складного старту кар'єри шведа на Енфілді. Після гучного переходу з Ньюкасла Ісак зіткнувся з постійними дрібними травмами.

Нещодавнє пошкодження паху змусило його пропустити чотири гри за Ліверпуль. Менеджер клубу Арне Слот також закликав вболівальників до терпіння, наголошуючи, що гравцю потрібен час для повернення на свій попередній рівень.