Команду Луїса де ла Фуенте тримає в тонусі Туреччина.
15 листопада 2025, 21:01
Грузія — Іспанія 0:4
Голи: Оярсабаль, 11 (пен.), 63, Субіменді, 22, Торрес, 35
Грузія: Мамардашвілі — Гочолеішвілі, Лочошвілі, Гоглічідзе (Кашія, 46), Мамучашвілі — Табатадзе (Квернадзе, 57), Меквабішвілі (Цітаішвілі, 72), Кітеішвілі — Давіташвілі (Абуашвілі, 85), Зівзівадзе (Квілітая, 72), Кварацхелія.
Іспанія:
Сімон — Порро (Льоренте, 46), Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно (Фермін, 61), Субіменді, Руїс (Барріос, 62) — Торрес (Піно, 80), Оярсабаль (Іглесіас, 71), Баена.
Попередження: Меріно