Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Відбувся черговий матч відбірного циклу чемпіонату світу-2026.

Збірна Бельгії у матчі відбіркового циклу ЧС-2026 у гостях не змогла обіграти Казахстан. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Казахстан відкрив рахунок у матчі на дев'ятій хвилині зусиллями Дастана Сатпаєва, проте на старті другого тайму бельгійці зрівняли цифри на табло завдяки голу Ганса Ванакена.

Потім на 79 хвилині господарі поля залишилися у меншості після вилучення Іслама Чеснокова, який отримав пряму червону картку. Проте бельгійці цією перевагою не скористалися.

Казахстан — Бельгія 1:1

Голи: Сатпаєв, 9 — Ванакен, 48.

Казахстан: Анарбеков — Вороговський, Аліп, Касим, Каїров — Тапалов (Жуков, 90+2), Оразов (Касабулат, 90+1) — Кенжебек (Аширбек, 57), Самородов (Караман, 80), Чесноков — Сатпаєв (Свиридов, 56).

Бельгія: Селс — Сейс (Де Кейпер, 81), Де Вінтер, Теат, Кастань — Онана (Тілеманс, 71), Раскін (Вермант, 89) — Де Кетеларе (Опенда, 71), Ванакен, Доку — Троссар (Салемакерс, 71).

Попередження: Тапалов, Сатпаєв, Каїров, Анарбеков — Онана.

Вилучення: Чеснаков, 79 (пряма червона картка).