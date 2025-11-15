Відбувся черговий матч відбірного циклу чемпіонату світу-2026.
Казахстан - Бельгія, Getty Images
15 листопада 2025, 17:59
Збірна Бельгії у матчі відбіркового циклу ЧС-2026 у гостях не змогла обіграти Казахстан. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Казахстан відкрив рахунок у матчі на дев'ятій хвилині зусиллями Дастана Сатпаєва, проте на старті другого тайму бельгійці зрівняли цифри на табло завдяки голу Ганса Ванакена.
Потім на 79 хвилині господарі поля залишилися у меншості після вилучення Іслама Чеснокова, який отримав пряму червону картку. Проте бельгійці цією перевагою не скористалися.
Казахстан — Бельгія 1:1
Голи: Сатпаєв, 9 — Ванакен, 48.
Казахстан: Анарбеков — Вороговський, Аліп, Касим, Каїров — Тапалов (Жуков, 90+2), Оразов (Касабулат, 90+1) — Кенжебек (Аширбек, 57), Самородов (Караман, 80), Чесноков — Сатпаєв (Свиридов, 56).
Бельгія: Селс — Сейс (Де Кейпер, 81), Де Вінтер, Теат, Кастань — Онана (Тілеманс, 71), Раскін (Вермант, 89) — Де Кетеларе (Опенда, 71), Ванакен, Доку — Троссар (Салемакерс, 71).
Попередження: Тапалов, Сатпаєв, Каїров, Анарбеков — Онана.
Вилучення: Чеснаков, 79 (пряма червона картка).
|Група J
|1
|
|Бельгія
|7
|4
|3
|0
|22
|7
|15
|15
|2
|
|Північна Македонія
|7
|3
|4
|0
|12
|3
|9
|13
|3
|
|Уельс
|6
|3
|1
|2
|13
|10
|3
|10
|4
|
|Казахстан
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|8
|5
|
|Ліхтенштейн
|6
|0
|0
|6
|0
|23
|-23
|0