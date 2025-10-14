Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керівництво федерації незадоволене виступами команди у відборі ЧС-2026.

Федерація футболу Швеції на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера збірної Йона Даля Томассона.

Причиною розірвання контракту з 49-річним данцем стали незадовільні результати у відбірному циклі ЧС-2026.

Томассон очолював шведів з березня 2024 року — під його керівництвом збірна провела 18 матчів: дев'ять перемог, дві нічиї та сім поразок при різниці м'ячів 36:26.

Нагадаємо, вчора Швеція мінімально поступилася Косово (0:1). Після чотирьох турів шведи набрали лише одне очко і посідають останнє місце у групі В.