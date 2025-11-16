Англія

Гравця високо оцінюють на ринку.

Грецький центральний півзахисник Олімпіакоса Христос Музакітіс — нове ім’я на європейському футбольному ринку, адже ще минулого літа цей футболіст грав за молодіжну команду рідного клубу.

Проте 18-річний юнак стрімко ввірвався до основного складу "червоно-білих", і тепер скаути команд із провідних чемпіонатів активно стежать за його розвитком.

А дехто з них уже й починає наводити перші контакти.

Ідеться про інтерес лондонського Арсеналу, Ноттінгем Форест, Манчестер Юнайтед та бірмінгемської Астон Вілли від англійської Прем’єр-ліги, а також італійського Наполі.

Проте вимоги Олімпіакоса до цього трансферу будуть надзвичайно високими — 30 млн євро, і зменшити суму навряд чи вийде, адже контракт у футболіста діятиме ще три з половиною роки.

Музакітіс у цьому сезоні провів 13 матчів та зробив два асисти.