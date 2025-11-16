Англія

Суддя відмовилася продовжувати гру після інциденту на трибунах.

Поєдинок між Рашден енд Даймондс та Ковентрі Сфінкс у рамках восьмого дивізіону англійського футболу було зупинено через сексистські висловлювання, спрямовані на жінку-арбітра наприкінці першого тайму.

За наявною інформацією, один із глядачів вигукнув образливий коментар, однак встановити його особу не вдалося. Представники Рашден енд Даймондс заявили, що глибоко занепокоєні тим, що подібна поведінка відбулась на їхньому матчі, підкресливши нульову толерантність до будь-яких форм дискримінації.

Головний тренер клубу Елліот Сендi зазначив, що арбітриня сама зупинила гру, коли поціновувача вигнали зі стадіону, а в перерві повідомила обом командам, що не має наміру відновлювати матч.

У Ковентрі Сфінкс також підтвердили, що проведуть власне розслідування та співпрацюватимуть із футбольними органами щодо з’ясування обставин інциденту.

