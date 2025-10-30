Іспанська комісія з боротьби з насильством і расизмом у спорті запропонувала покарати уболівальника за образливі вислови під час матчу з Барселоною.
Marcus Rashford, getty images
30 жовтня 2025, 20:55
Іспанська влада планує оштрафувати вболівальника Реала Ов’єдо, який допустив расистські висловлювання на адресу нападника Барселони Маркуса Рашфорда під час матчу Кубка Іспанії.
Інцидент стався 25 вересня, коли Барселона перемогла Ов’єдо з рахунком 3:1. Під час гри один із фанатів господарів вигукував на адресу англійського форварда образливе слово negrata, що є грубим расистським терміном, яким зневажливо називають людей із темним кольором шкіри.
Державна комісія з боротьби з насильством, расизмом та нетерпимістю у спорті Іспанії запропонувала накласти на порушника штраф у розмірі 4000 євро.
