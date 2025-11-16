Німеччина

Мюнхенський гранд посилює інтерес до лівого захисника Алехандро Грімальдо.

Баварія Мюнхен, відома своєю звичкою підписувати найкращих гравців у конкурентів по Бундеслізі, знову націлилася на ключового виконавця. Цього разу в її поле зору потрапив лівий захисник Баєр Леверкузен Алекс Грімальдо.

Як повідомляє Kicker, Баварія приєдналася до Реала та Барселони у боротьбі за іспанського захисника.

Цікаво, що інтерес мюнхенців виник попри те, що вони лише на початку цього року продовжили контракт зі своїм основним лівим захисником Альфонсо Девісом до 2030 року.

Водночас Реал Мадрид також шукає підсилення на цю позицію через постійні проблеми з травмами у Ферлана Менді.

Алехандро Грімальдо проводить 3 сезон у футболці Баєра. Він перейшов до Ліверкузена влітку 2023 вільним агентом з Бенфіки. Саме іспанець був одним з головних творців успіху NeverLosen.

У цьому сезоні захисник відіграв за клуб 15 матчів у всіх турнірах, забив 7 мʼячів та віддав 4 результативні передачі.