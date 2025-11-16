Франція

Нападника Марселя Мейсона Грінвуда було визнано найкращим гравцем французької Ліги 1 за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба UNFP.

У боротьбі за нагороду 24-річний англієць набрав 38% голосів і випередив Хоакіна Панікеллі (Страсбур) та Соф'яна Діопа (Ніцца).

Минулого місяця Грінвуд провів чотири поєдинки у чемпіонаті Франції, в яких забив п'ять голів.

Після 12 турів Марсель посідає друге місце у турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від ПСЖ на два бали.