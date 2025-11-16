Захисник Арсеналу має повернутися до роботи вже наступного тижня.
Ріккардо Калафіорі, Getty Images
16 листопада 2025, 16:42
Пошкодження, яке отримав захисник Арсенала та збірної Італії Ріккардо Калафіорі, виявилося легким і не потребуватиме тривалої паузи.
Футболіст пропустив відбірковий матч чемпіонату світу 2026 року проти Норвегії через проблему з м’язом стегна, що викликало побоювання у лондонського клубу.
За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, обстеження показали, що ушкодження мінімальне, і Калафіорі зможе повернутися до тренувань уже на початку наступного тижня.
У цьому сезоні Калафіорі провів 26 матчів, забив три голи та віддав дві гольові передачі.
