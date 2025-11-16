Англія

Захисник канонірів отримав пошкодження у товариському матчі проти Сенегалу.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловив публічне вибачення лондонському Арсеналу після того, як ключовий захисник клубу Габріел Магальяес отримав травму під час міжнародної паузи — Goal.

Габріел кульгаючи покинув поле в товариському матчі Бразилії проти Сенегалу (2:0)

Інцидент стався на домашньому стадіоні Арсеналу — Емірейтс, що лише посилило розчарування вболівальників та керівництва клубу.

"Я не знаю наскільки серйозна травма, він відчув проблему з привідним м'язом. Медичний штаб перевірить його завтра", — сказав італійський фахівець.

"Нам щиро шкода через це, ми дуже розчаровані. Коли гравці отримують травми, я сподіваюся, що вони зможуть швидко та добре відновитися" — наголосив тренер.

Тепер Арсенал змушений із тривогою очікувати на результати медичного обстеження, щоб дізнатися серйозність травми та терміни відновлення Габріеля.