Англія

Форвард Ліверпуля повернувся після травми й налаштований доводити свою форму.

Александер Ісак поділився думками про складний початок сезону, пов’язаний із пошкодженням, що на певний час вибило його з ладу. Нападник Ліверпуля вчора вийшов на заміну у матчі відбору на ЧС між Швецією та Швейцарією, але результативними діями не відзначився.

"Травма завжди засмучує. Неважливо, один матч це чи кілька. Це завжди найгірше для самого гравця.

Усе було не ідеально цього сезону. Але коли я на полі, я не шукаю собі виправдань. Я завжди хочу демонструвати свою гру і показувати результат. Так, важко, коли не можеш допомагати команді та робити внесок. Тепер я повернувся і налаштований позитивно.

У футболі не все так просто. Але з досвідом вчишся справлятися з труднощами. Те саме і з травмами — вчишся витримувати і повертатися у форму", — вважає Ісак.

