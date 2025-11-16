Англія

Француз переїздить до Англії?

Манчестер Юнайтед розглядає можливість трансферу півзахисника мадридського Реала Орельєна Чуамені. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, МЮ хоче продовжити контракт з 33-річним півзахисником Каземіро, однак бажає зробити це на більш скромних фінансових умовах, на що бразилець може не погодитися.

Зазначається, якщо з Каземіро не вдасться продовжити угоду, Манчестер Юнайтед спробує підписати Чуамені.

Чинна трудова угода гравця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону Орельєн Чуамені відіграв за Реал 15 матчів.