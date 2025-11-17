Аутсайдер АПЛ шукає шляхи до порятунку.
Хрістос Мандас, Getty Images
17 листопада 2025, 12:58
Англійський Вулвергемптон провалив старт сезону Прем’єр-ліги й досі не спромігся виграти в жодному матчі в чемпіонаті.
А отже під час зимового трансферного вікна "вовки" виходитимуть на трансферний ринок у пошуках підсилення для порятунку в другій частині сезону.
Можливо, їм удасться це зробити за допомоги резервного воротаря римського Лаціо Хрістоса Мандаса.
24-річний грек ще не отримував ігрової практики в поточному сезоні, проте Вулвергемптон усе одно спробує взяти його в оренду на другу частину кампанії.