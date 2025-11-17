Англія

Аутсайдер АПЛ шукає шляхи до порятунку.

Англійський Вулвергемптон провалив старт сезону Прем’єр-ліги й досі не спромігся виграти в жодному матчі в чемпіонаті.

А отже під час зимового трансферного вікна "вовки" виходитимуть на трансферний ринок у пошуках підсилення для порятунку в другій частині сезону.

Можливо, їм удасться це зробити за допомоги резервного воротаря римського Лаціо Хрістоса Мандаса.

24-річний грек ще не отримував ігрової практики в поточному сезоні, проте Вулвергемптон усе одно спробує взяти його в оренду на другу частину кампанії.